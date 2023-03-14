Трамп мог бы позволить России “захватить” части Украины, если был бы президентом

Во время радиоинтервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити на прошлой неделе экс-президент Дональд Трамп заявил, что он лично смог бы предотвратить войну в Украине. По его словам, все, что ему нужно было сделать — это позволить России «захватить» части Украины.

Он настаивал, что пока он был в Белом доме, Россия “ничего не взяла”, потому что президент России Владимир Путин “понимал”, что “он никогда бы этого не сделал”, добавив , что он мог бы договориться. “В худшем случае я мог бы договориться о том, чтобы что-то перенять, есть определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но можно было бы договориться,” – заявил Трамп.

Позже тем же вечером Хэннити показал фрагмент, в котором бывший президент хвастался, что мог бы остановить войну, но была пропущена та часть речи, где Трамп раскрывает свой план. В итоге, его заявление прозвучало примерно так: “Я мог бы вести переговоры…Китай больше не уважает Соединенные Штаты”.