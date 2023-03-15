«Навальный» ассоциируется с противостоянием Кремлю, а значит за Украину

Когда фильм про отравление Навального получил «Оскара», я сразу представил себе весь диапазон реакций сторонников Украины. И я практически не сомневался, что украинское правительство тоже поучаствует в этом вопросе.

Обсуждать, что Навальный – это проект Кремля (нет), его не пытались убить (пытались), он не в тюрьме (в тюрьме), и его жизни не угрожает опасность (угрожает), – бессмысленно. Люди, которые в это верят, находятся в какой-то своей альтернативной реальности с альтернативной правдой и альтернативными фактами.

Вторая категория не верит в теории заговора, но тем не менее испытывает обострённое чувство ненависти. Они ненавидят человека, который сидит в тюрьме за борьбу с нашим общим врагом. И они ненавидят человека, который всё равно ничего не может поменять (к будущему России я отношусь очень скептически).

Но есть ли какое-то рациональное зерно за этими неконтролируемыми эмоциями? Может быть, Навальный создаёт какой-то позитивный образ России на Западе? Может быть, на Западе могут подумать, что «не всё так однозначно»? И это каким-то образом смягчит западную политику в отношении России?

Я отвечу с точки зрения США (от которых во многом зависит политика всей коалиции). На изоляционистов, трампистов и другие антиукраинские группы все эти разговоры, как ноль на массу. Однако те, кто поддерживают Украину, делают это по двум основным причинам: за Украину и против Путина. Нравится вам или нет, но для них Навальный – это буквально «анти-Путин». А значит и сам Навальный, и одноимённый документальный фильм ассоциируется у них с противостоянием Кремлю, а значит за Украину. У меня есть конкретные примеры, когда коренные американцы, зная, что я из Украины, интересовались моим мнением про этот фильм.

Попытки переубедить проукраинских американцев, что все русские/россияне имперцы, фашисты и дальше по списку, базируются на полном непонимании американских демократических ценностей. Для адекватных американцев стереотипы «они все» неприемлемы. С Навальным или без, мы не будем запихивать всех в одну кучу. Извините, но извиняться тут не за что.

Тем не менее не стоит нервничать – на политику США в отношении России это никак не влияет. Избиратели во многом делегируют эти решения администрации Президента и Конгрессу. А в правительстве прекрасно понимают, что в противостоянии с Россией неизбежно (ключевое слово) пострадают простые россияне.

Более того, американцы начали привыкать к тому, что где-то там уже больше года идёт война. Любое напоминание, почему с Путиными нужно бороться, может позитивно повлиять на общественное мнение. И пиар фильма может в этом только помочь. Ещё на прошлой неделе я слушал интервью с режиссёром, в котором он выступал против путинского режима.

Тогда почему в этой же категории не победил фильм «Дом из обломков» про Украину? Это решение голосовавших, которое действительно могло базироваться на кинематографии. Имеют полное право. Но с точки зрения realpolitik это не имеет значения, потому что оба фильма фокусируют общественное мнение на Украине.

Однако заявления частных лиц не имеют большого значения. Поражает одновременно удивительная и уже предсказуемая реакция украинского правительства. Когда возникает возможность не вмешиваться и не комментировать, украинские официальные лица ещё ни разу не прошли мимо.

Началось с того, что на «Оскарах» хотел выступить Зеленский, но его уже второй раз не пригласили. Очевидно, что ни одно событие, даже кинопремии, не может пройти без участия украинского Президента!

Организаторы сказали, что «Оскары» вне политики. Это спорное утверждение, но в нём есть своя логика: фильмы могут быть политическими. Гости – необязательно.

В ответ Подоляк, которого никто за язык не тянул, послал следующий твит: «Если Оскар вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где выплескивается внутренняя российская политика? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, то почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?»

И это не первый раз. Когда Нобелевская премия мира была разделена между украинской организацией и белорусской и российской оппозицией, Подоляк заявил, что у Нобелевской комиссии интересное представление о слове «мир», если они разделили премию с двумя странами, напавшими на Украину. «Ни российские, ни белорусские организации не смогли противостоять этой войне».

Всё это выглядит, как жалкие мелочные попытки привлечь к себе внимание. И даже если отбросить все проукраинские аргументы за фильм про отравление Навального, даже если предположить, что обиды Подоляка полностью обоснованы, не должен официальный представитель Президента опускаться до уровня голливудской вечеринки. Очевидно, что найдётся достаточно желающих вне правительства Украины пожаловаться и на Нобеля, и на Оскара.

Дмитрий Абрамсон