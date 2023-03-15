Cенаторы потребовали изучить возможность направить Украине истребители F-16

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Photo: SRA Scott Reed/The U.S. National Archives

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что поставка американских истребителей «сейчас не является приоритетом», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Группа американских сенаторов направила министру обороны США Ллойду Остину письмо с требованием изучить возможность направить Украине истребители F-16.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Это стало бы существенным вкладом, который может оказать решающее влияние на поле боя», – говорится в письме, которое подписали восемь членов Сената.

«Сейчас мы переживаем переломный момент в конфликте. Крайне важно, чтобы США и дальше тщательно анализировали помощь, которую могут предоставить, чтобы Киев одержал победу над Россией на поле боя», – считают законодатели.

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что поставка американских истребителей «сейчас не является приоритетом».

По информации издания Politico, письмо было составлено сенатором Марком Келли и подписано восемью членами Cената из Республиканской и Демократической партий.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты начинали проходить в США тестовое обучение на штурмовиках F-16.

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