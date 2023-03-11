Украинские пилоты находятся в США для прохождения обучение на штурмовиках F-16.

Два украинских пилота находятся в в Тусоне, штат Аризона, чтобы определить, сколько времени потребуется, чтобы обучить их управлению штурмовиками, в том числе истребителями F-16, сообщает Aol со ссылкой на двух представителей Конгресса и высокопоставленного представителя США.

Вскоре к ним могут присоединиться другие пилоты – власти США одобрили отправку еще 10 украинских пилотов в США уже в этом месяце.

По словам представителей администрации, это не учебная программа и что во время пребывания здесь украинские летчики не будут летать на самолетах: “Программа посвящена оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили”.

Ранее сообщалось о том, что жители Оклахомы высказывались против обучения украинских военных на местных базах.