Преступность на почве ненависти в США установила печальный рекорд

Аналитики говорят о самом значительном росте преступлений на почве ненависти за несколько десятилетий. Число преступлений на почве ненависти в США резко выросло в 2021 году, достигнув рекордного уровня – почти 11 тысяч инцидентов.

Об этом сообщило ФБР в приложении к ежегодному отчету о преступлениях на почве ненависти.

Согласно обновленному отчету, в 2021 году было зарегистрировано 10840 инцидентов, что на 31 процент больше 8263 инцидентов, зарегистрированных в предыдущем году.

Ранее ФБР оценило количество преступлений в 2021 году в 7262, основываясь на неполных данных.

Годовой прирост числа преступлений на почве ненависти в 2021 году был самим значительным более чем за 30 лет, заявил Брайан Левин – директор Центра по изучению ненависти и экстремизма в Университете штата Калифорния в Сан-Бернандино.

«Это свидетельствует об ужасающей новой эре, в которую мы вступили с исторически высокими уровнями преступности и побитым рекордом в 2021 году», – заявил Левин в интервью «Голосу Америки».

ФБР определяет преступление на почве ненависти как преступное деяние, мотивированное «предубеждением правонарушителя в отношении расы, религии, инвалидности, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, гендера или гендерной идентичности».