“Вбросами о биологическом оружии Россия пытается отвлечь внимание от своего вторжения в Украину”

Авторы отчета, составленного Центром глобального взаимодействия, отмечают, что Москва активизировала кампанию по распространению дезинформации, пытаясь отвлечь внимание от своего вторжения в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Центр глобального взаимодействия при Государственном департаменте опубликовал новый отчет, в котором рассказывается о попытках России распространять дезинформацию о биологическом оружии, которое якобы разрабатывается американскими военными на территории Украины.

Доклад был опубликован на следующий день после того, как высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что Россия и Китай «явно» объединились в отношении пропаганды и дезинформации относительно войны в Украине и что США и Запад годами недостаточно уделяли внимание борьбе с такой дезинформацией.

Авторы отчета отмечают, что «Россия, как и Советский Союз до этого, на протяжении десятилетий выдвигала ложные заявления о биологическом оружии, пытаясь вызвать недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям общественного здравоохранения, которые противодействуют биологическим угрозам».

«После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российская машина пропаганды увеличила объем и интенсивность своей дезинформации о биологическом оружии в безуспешной попытке отвлечь внимание от своего вторжения в Украину, уменьшить международную поддержку Украины и для того, чтобы оправдать ничем не оправданную войну», – говорится в отчете.

«Россия уже на протяжении долгого времени обвиняет других в том, что она делает сама, и ее недавние заявления о биологическом оружии, связанные с Украиной, ничем в данном случае не отличаются. По оценке Соединенных Штатов, Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушение своих обязательств по Конвенции о биологическом оружии», — говорится в отчете.

В отчете приведены многочисленные примеры дезинформации, которую Россия распространяла с начала войны, в том числе одно из ее «наиболее заметных ложных заявлений о том, что Соединенные Штаты работали с Украиной над созданием армии перелетных птиц, комаров и даже летучих мышей для доставки биологического оружия в Россию», что, по словам авторов, является «абсурдом».

В отчете говорится, что ложные утверждения распространяются через «российскую систему дезинформации и пропаганды, такую как финансируемые Кремлем СМИ и вебсайты, связанные с российской разведкой» и «так называемых «экспертов», которые общаются с российской прессой.

В отчете также упоминается о том, что российская парламентская комиссия расследует, как утверждается, существование американских биологических лабораторий в Украине, способствуя таким образом распространению дезинформации Кремля.