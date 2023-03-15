“Есть достаточно американских пилотов, готовых защищать небо Украины”

“Самый смертоносный пилот F-16” американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон, позывной Two Dogs, участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение своей 20-летней карьеры в ВВС США он совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и ви Воздушных медалей ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

Также Хэмптон тренировал пилотов оперировать F-16 на Ближнем Востоке и был офицером по обмену информацией в ВВС Египта. Пилот консультирует правительства США и союзников по борьбе с терроризмом и являлся генеральным директором частной военной компании MVI International.

Автобиографическая книга Гемптона “Viper Pilot: Мемуары о воздушных боях” стала бестселлером New York Times и была переведена на десяток языков мира. Другие книги автора включают “Наемник”, “Повелители неба: Пилоты истребителей и воздушное сражение”, “Охотники-убийцы”, “Бегство”, “Погоня за демоном” и “Операция «Месть»”.

В интервью Голосу Америки Гемптон рассказал о военной базе ВВС США в Аризоне, куда прибыли украинские пилоты для оценки навыков, о преимуществах F-16 над российскими и советскими самолетами, а также о том, почему украинскому правительству следует рассмотреть вариант с привлечением частных военных. лётчиков для защиты украинского неба.