Наиболее вероятный соперник Дональда Трампа по борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии, Рон Десантис назвал российское вторжение в Украину “территориальным спором”. Десантис также считает, что защита Украины, которая находится далеко от Америки, в Европе, не является жизненно важным интересом США. Об этом пишет VOA.

«Финансирование этого конфликта администрацией Байдена по «неограниченному чеку» «столько, сколько нужно», без каких-либо определенных целей или подотчетности, отвлекает внимание от самых неотложных вызовов нашей страны», – сказал Десантис.

“Наши граждане также имеют право знать, как используются миллиарды долларов налогоплательщиков США в Украине”, – добавляет Десантис.

Губернатор Флориды считает, что «целью должен быть мир», а потому «США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволит Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами». Десантис исключает возможность предоставления Украине самолетов F-16 и ракет большой дальности. Это, по его мнению, предотвратило бы опасность вовлечения США в конфликт с Россией, «горячей войны между двумя крупнейшими ядерными государствами мира».

Десантис считает, что Вашингтон сейчас преследует «политику смены режима в России», и это (главенствующая в Вашингтоне политика – SlavicSac.com) , по его мнению, не приведет к изменению политики в Москве. А кроме этого, по мнению губернатора Флориды, от войны выигрывает Китай, получающий дешевое российское топливо.

Также Десантис считает, что «своим умышленным истощением стратегического запаса нефти и поддержкой левого «Зеленого нового курса» Байден еще больше усилил экономику России, в которой доминирует энергия, и военную машину Путина за счет американцев».

На заявление Десантиса отреагировал представитель МИД Украины, Олег Николенко в Twitter:

«Мы уверены, что как бывший военный офицер, находившийся в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между «спором» и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США».

На прошлой неделе во время радиоинтервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити экс-президент Дональд Трамп заявил, что он лично смог бы предотвратить войну в Украине. По его словам, все, что ему нужно было сделать — это позволить России «захватить» части Украины.