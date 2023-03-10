Украинцам про американских «экспертов»

Друзья в Украине (и не только), если вы никогда не жили в иммиграции, я давно хотел серьёзно поговорить или даже признаться.

Война эмоционально воссоединила многих иммигрантов с постсоветским пространством. А социальные сети и другие технологии соединили нас технически.

В результате среди иммигрантов появилось множество публичных «экспертов» в самых разных отраслях. Народные медики и вирусологи переквалифицировались в заслуженных специалистов по оружию и военным технологиям, геополитике и философии, экономике и журналистике. С элементами конспирологии.

Но возможно вы думаете, что иммигранты должны как минимум разбираться в вопросах своей новой родины. Например, прожив н-ное количество лет в США и получив гражданство, они должны хоть что-то понимать в американской истории, конституции, законах, политике, структурах власти и СМИ. А как удобно, если такой «американец» ещё и свободно говорит по-русски!

Однако большинство «экспертов» в иммиграции, с которыми вы сталкиваетесь, покинули СССР в конце 70-х, в 80-х и в начале 90-х. Им, конечно, есть о чём рассказать, но часть из них не испытала развал СССР, большинство пропустили 90-е и почти все избежали нулевые. Не то, чтоб в иммиграции всё было сладко, но наша «советская» культура, образование, мировоззрение, идеология во многом остались на уровне момента отъезда.

Более того, многие иммигранты думают, что вы тоже остались в 90-х. Совсем недавно мне рассказывали, как девушке из Москвы попробовать дезодорант Dove, ожидая в ответ благодарности и восторга. Или спросили беженцев из Украины, стирают ли они до сих пор полиэтиленовые пакеты.

Мы не прошли ни Оранжевую Революцию, ни Революцию Достоинства, ни потерю Крыма, ни войну на Донбассе, ни внутреннюю борьбу между пророссийской и прозападной Украиной. Очевидно, что с точки зрения гражданского сознания значительная часть граждан Украины обогнала некоторых наших иммигрантов.

Но было бы полбеды, если бы наши иммигранты мысленно остались в постсоветских 90-х, но при этом стали полноценными американцами. Однако, если человек не понимал, что такое свобода, права человека и другие демократические ценности до иммиграции, совсем не факт, что он эволюционировал после.

И так же, как у вас есть своя «вата», точно такой же гомо советикус может сегодня спокойно ходить с американским (или любым другим) гражданством. Пока ваша вата голосовала за Януковича и считала, что с Россией не всё так однозначно, около 80% русскоязычных иммигрантов боролись с «социализмом» в Америке, поддерживая антидемократического коррумпированного вора (получая финансовую помощь от государства).

В итоге некоторые представители нашей общины, которым в Америке похвастаться нечем, наконец-то почувствовали себя уважаемыми людьми. И вы своим вниманием нежно поглаживаете их искалеченное иммигрантское эго. Причём чем меньше уровень ассимиляции, тем больше у вас шансов пересечься с ними в социальных сетях или пообщаться на русском языке.

«Самокритично»?

Можно сказать, что я стал политическим активистом, чтобы бороться с коррумпированной идеологией большинства наших иммигрантов (которая сейчас выплеснулась на Украину). Насколько это возможно, я синтезирую информацию из достоверных американских источников и первоисточников, перевожу, добавляю свои аргументы и анализ, иногда с сарказмом. Когда где-то закрадывается фактическая ошибка (это бывает редко), я стараюсь исправить и написать опровержение. Если вам это интересно и полезно, значит не зря.

Но я ни в коем случае не претендую на какие-то особые знания. У меня нет доступа к секретной информации; теориями заговора я не занимаюсь. Если моё изложение и ссылки для вас неубедительны, то я не буду размахивать ни паспортом, ни американским «стажем».

Наоборот, я призываю к критическому мышлению и информационной гигиене. Даже на русском есть профессиональные западные СМИ – те же BBC, Голос Америки и DW. И если вам нравится вся потребляемая вами информация, то вы «питаетесь» не новостями, а пропагандой.

Дмитрий Абрамсон