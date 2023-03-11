Илон Маск задумал построить свою “техасскую утопию”

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск планирует построить собственный город за пределами Остина рядом с объектами Boring и SpaceX, получившего название Snailbrook, чтобы его сотрудники могли в нем жить и работать, пишет Wall Street Journal.

На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Илон Маск и сотрудники его компаний поделились своим видением города как своего рода техасской утопии вдоль реки Колорадо, сообщает Wall Street Journal.

Город будет построен на земле в округе Бастроп рядом с объектами Boring и SpaceX, которые еще строятся. В месте для строительства уже есть модульные дома, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал.

По сообщению Wall Street Journal, компании Маска приобрели 3500 акров земли в районе Остина за последние три года.