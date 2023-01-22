Сенатор Оклахомы против обучения украинских военных на местных базах

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Сенатор Натан Дам, республиканец от штата Оклахома, подал резолюцию об отказе от ввода украинских войск на военную базу Оклахомы.

«Политика нынешнего режима – «Америка не в приоритете» не должна допускаться в Оклахоме», — сказал Дам в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Сената штата Оклахомы. – Недавно мы стали свидетелями, как украинские военные выпустили ракету по Польше, убив двух мирных жителей. Нам определенно не нужно, чтобы они тренировались здесь, в Оклахоме, где наши граждане могут находиться под постоянной угрозой аналогичного провала».

Эта резолюция Сената предписывает Пентагону изменить курс после их недавнего объявления об отправке 100 украинских военнослужащих в Оклахому для обучения последних с американскими ракетными системами.

«Резолюция отвергает попытку федералов ввести иностранные войска в Оклахому, — сказал Дам. – Мы побуждаем губернатора, должностных лиц округа и правоохранительные органы использовать свои полномочия, чтобы запретить иностранным войскам находиться на территории Оклахомы».

По замыслу республиканского сенатора резолюция останется в силе до тех пор, пока не будет заменена новой резолюцией, чтобы гарантировать, что федералы не предпримут еще одну попытку в будущем принять на обучение еще больше иностранных войск.

«Мы должны поставить жителей Оклахомы на первое место, — считает Дам. – Мы не должны позволять безотчетным расходам, коррупции и потенциальному отмыванию денег течь через Оклахому из-за присутствия иностранных войск на нашей земле».

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