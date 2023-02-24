Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Пат Райдер провёл брифинг для журналистов, передает Русская служба «Голоса Америки».

«В качестве ещё одного подтверждения нашей неизменной приверженности поддержке Украины министерство обороны США сегодня объявило о выделении Украине дополнительной помощи в размере 2 миллиардов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности. Пакет помощи подтверждает неизменную поддержку Соединенными Штатами Украины путем предоставления дополнительных беспилотных летательных аппаратов, средств обнаружения и противодействия дронам, средств радиоэлектронной борьбы, а также критически важных боеприпасов для артиллерии и средств ведения высокоточного огня, которые укрепят способность Украины отразить российскую агрессию», – сказал генерал Пат Райдер.

Говоря о номенклатуре поставок, Райдер подчеркнул, что «важно не рассматривать [нынешний пакет] в отдельности от других. Это часть широкого спектра предоставляемых нами возможностей на протяжении всего конфликта. Противодействие беспилотникам – например, иранским – имеет решающее значение, но это также дает украинцам возможность нанесения ударов, ведения разведки и рекогносцировки. Это часть современного способа ведения войны, и поэтому мы будем продолжать поддерживать [Украину] в этом отношении».

«Иран стремится к более глубокому сотрудничеству с Россией в военной области по очевидным причинам, – заметил генерал Пат Райдер. – На протяжении всей этой кампании мы наблюдаем транзакционное взаимодействие между Ираном и Россией, поскольку последняя нуждается в боеприпасах и дронах. Мы знаем, что они были заинтересованы и в баллистических ракетах. Это многое говорит о том, к каким мерам вынуждена прибегать Россия, не способная полностью положиться на собственную оборонную промышленность, теряющая поставщиков и партнеров в результате своих действий. А Иран оказывает дестабилизирующее влияние не только на Ближнем Востоке: теперь он экспортирует терроризм и в такие страны, как Украина».

Отвечая на вопрос о возможных поставках в Россию китайских вооружений, генерал Райдер сказал:

«Мы пока не видим, чтобы Китай предоставлял летальную помощь России. Но мы видим, что они не сняли этот пункт с обсуждения. Как вы знаете, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие предупреждали Китай о возможных последствиях предоставления летальной помощи России. Только что предложенный Китаем мирный план включает в себя утверждение об уважении суверенитета всех стран. Так что можно надеяться, что они уважают и право Украины на существование, а не раздумывают о потенциальном предоставлении помощи для убийства невинных украинцев и уничтожения их страны. Мы будем продолжать внимательно следить за всем этим».

Генерал Пат Райдер не назвал точных сроков поставки в Украину новых средств обнаружения и ПВО, однако подчеркнул, что «будут использованы все возможности. У меня нет точных сроков доставки, но мы продолжим очень тесно сотрудничать с промышленностью, чтобы попытаться поставить их туда как можно быстрее».

«Вместе с международным сообществом мы уже предоставляем значительный объем вооружений, чтобы дать [Украине] возможности, необходимые для весеннего периода, – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона. – Но борьба будет по-прежнему непростой. И поэтому мы хотим быть уверены, что удовлетворяем не только сиюминутные потребности, но и средне- и долгосрочные. Мы собираемся поспешить с развертыванием настолько быстро, насколько сможем».