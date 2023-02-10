Первая резолюция в Конгрессе против Украины

9 февраля 11 трампистов выставили на рассмотрение «резолюцию усталости от Украины», которая призывает к полному прекращению военной и финансовой помощи. «Мы должны приостановить всю иностранную помощь для войны в Украине и потребовать, чтобы все комбатанты в этом конфликте немедленно достигли мирного соглашения», – сказал главный спонсор резолюции Мэтт Гейтс.

До выборов в Конгресс я рассказывал про вероятные последствия для финансирования Украины, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей. Даже если большинство республиканцев будет на стороне Украины, есть риск того, что именно трампистское крыло будет контролировать Спикера, скорее всего, Кевина МакКарти.

Республиканцы действительно победили с небольшим перевесом. Кевин МакКарти дейстивительно стал Спикером. И в процессе (после 15 голосований) ему действительно пришлось пойти на колоссальные уступки трампистам. В результате трамписты заняли позиции в ключевых комиссиях и в любой момент могут попытаться отстранить Спикера.

Я очень удивлюсь, если в список уступок не попала Украина. Пока что об этом написало только британское издание Телеграф, ссылаясь на неизвестные источники. Однако Гейтс был один из последних трампистов, блокирующих выборы МакКарти на должность Спикера. Ближе к концу он сказал, что он уже не знает, что ещё потребовать.

Резолюция мерзкая, но паниковать рано. Во-первых, она вряд ли наберёт большинство голосов даже в республиканской партии. Во-вторых, она ни к чему не обязывает. Можно сказать, что это пробный камень: посмотреть на реакцию в Конгрессе и попытаться повлиять на избирателей. Наиболее интересной будет реакция Спикера. И отсутствие реакции тоже.Последний декабрьский пакет помощи на 45 миллиардов уже частично израсходован. Настоящий тест наступит, когда Украине понадобится новый бюджет.

Дмитрий Абрамсон