Виктория Насырова признана виновной в попытке убийства отравленным тортом 

После полутора недель судебного разбирательства присяжные Квинса признали, что 47-летняя Виктория Насырова виновна в отравлении чизкейком своей знакомой.

Согласно материалам обвинения, 28 августа 2016 года Виктория Насырова пришла домой к потерпевшей, стилисту по наращиванию ресниц Ольге Цвык, и принесла ей в подарок торт-чизкейк. Женщины были похожи друг на друга – у обеих были темные волосы и одинаковый цвет кожи, обе владели русским языком. Насырова съела два куска торта и предложила один Цвык, та попробовала торт, после чего почувствовала недомогание и прилегла отдохнуть. Последнее, что она запомнила перед тем, как потерять сознание – образ подсудимой, по-прежнему находившейся в ее доме.

На следующий день знакомый потерпевшей обнаружил ее одетой в нижнее белье и лежащей на кровати без сознания. Вокруг были рассыпаны таблетки, создавая видимость того, что женщина попыталась покончить с собой. После лечения в больнице, Ольга Цвых обнаружила, что из дома исчез ее паспорт, а также разрешение на работу, золотое кольцо и наличные деньги.

Специалисты Министерства внутренней безопасности проверили оставшиеся в контейнере куски торта и подтвердили, что он был начинен феназепамом. Таблетки, найденные на полу в квартире жертвы, также содержали феназепам. Насырова была арестована в Бруклине 20 марта 2017 года. Согласно документам обвинения, у нее были обнаружены пропавшие вещи потерпевшей: кольцо, паспорт и разрешение на работу.

Адвокат Насыровой пытался защищал ее, утверждая, что потерпевшая, стилист по наращиванию ресниц Ольга Цвык, первоначально сказала детективу полиции Нью-Йорка, что случайно выбрала кусок десерта — имея в виду, что его клиентка играл в русскую рулетку, когда съела два куска торта.

21 марта судья Верховного суда Квинса Кеннет Холдер вынесет приговор Виктории Насыровой из Шипсхед-Бей, Бруклин. Ей грозит до 25 лет тюремного заключения.