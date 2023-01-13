Кевин МакКарти стал спикером Конгресса США с 15-й попытки

До Кевина МакКарти власть Спикера уступала разве что Президенту США. Но после четырёх дней унижений, которые транслировались на всю страну, поздно ночью на 15-й попытке мечта Кевина наконец-то сбылась: он стал Спикером. Вопрос только, какой ценой?

МакКарти нужно было 218 из 222 голосов республиканцев, но фракция трампистов, около 20 человек, отказывалась за него голосовать. Но наш «герой» не сдавался и продолжал идти на уступки, даже те, которые он изначально считал неприемлемыми.

Ближе к концу было непонятно, что ещё МакКарти может пообещать. Как сказал один из главных трампистов Мэтт Гейтс: у меня закончилось, что ещё можно просить. В итоге на последнем голосовании Гейтс и ещё 5 трампистов проголосовали «присутствую», что позволило МакКарти стать Спикером, получив всего 216 голосов.

Чем МакКарти расплатился с трампистами? Во-первых, он пообещал им кресла в разных комиссиях. Полный список, в каких, сколько и кому, мы скоро узнаем.

Самой опасной считается Комиссия Правил (The Rules Committee), которая практически диктует, как будет функционировать Палата представителей, какие законопроекты будут рассматриваться, как долго, с какими поправками и кто может эти поправки внести. Например, «ядовитые» добавки в популярный законопроект могут сделать его неприемлемым. В этой комиссии 13 мест, 4 у демократов и 9 у республиканцев. МакКарти пообещал 3 места для фракции трампистов.

Что это может значит для Украины? Сложно просчитать все возможные сценарии, но трамписты в различных комиссиях наверняка смогут как минимум тормозить продвижение законопроектов и выставление их на общее голосование. Тем не менее там должно быть достаточно демократов и проукраинских республиканцев, чтобы преодолеть эти препятствия.

Но есть ещё и очень серьёзное «во-вторых». МакКарти позволил любому республиканцу в любой момент требовать отставки Спикера. Это была его «красная черта», которую он в итоге переступил. Теперь, если трампистам что-либо не понравится (например, очередной пакет помощи для Украины), любой из них может выставить отставку МакКарти на голосование. Поэтому возможности МакКарти эффективно руководить Палатой представителей и как долго он продержится на посту Спикера сейчас под большим вопросом.

Сам МакКарти, вероятно, в очередной попытке задобрить трампистов заявил ещё в октябре, что Украина не может рассчитывать на кард-бланш. Что именно он имел в виду пока непонятно, но как Спикер он может заблокировать голосование за любой законопроект. Станет ли следующий законопроект для Украины достаточной причиной, чтобы шантажировать МакКарти, пока неизвестно.

Кроме того, у республиканцев есть «правило Хастерта», которое не позволяет Спикеру выставлять на голосование законопроект, у которого нет поддержки большинства республиканцев. Например, если 111 (из 222) республиканцев против, то даже если все 213 демократов и остальные 111 республиканцев «за», Спикер просто не выставит такой законопроект на голосование.

До недавнего времени Украину поддерживало значительно больше 111 республиканцев, и будем надеяться, что их по-прежнему достаточно. Иными словами, если законопроект для Украины выставят на общее голосование, то очень вероятно, что его примут с подавляющим большинством голосов. Проблема в том, дойдёт ли такой законопроект до голосования и в каком виде.

Предвидя потенциальные проблемы, демократы успели включить самый крупный пакет помощи Украине в американский бюджет. $45 миллиардов (из них $7 миллиардов на европейское командование вооружённых сил США, которое тоже прямо или косвенно работает на поддержку Украину) составило около 2,6% американского бюджета на $1,7 триллиона. Учитывая, что после начала полномасштабной войны, Конгресс выделял в среднем около $5 миллиардов в месяц, этих денег должно хватить до конца финансового года (30 сентября).

В пятницу администрация Байдена объявила о новом рекордном пакете помощи почти на $4 миллиарда. Из них $2,85 миллиарда – это оружие из существующих запасов по программе Presidential Drawdown Authority (PDA). В этом пакете:

– Впервые Украина получит БМП Брэдли – 50 машин (и боеприпасы).

– 100 дополнительных БМП M113

– 138 дополнительных машин Хамви

– 54 дополнительных гаубиц

– Длинный список боеприпасов

В этом же пакете около $900 миллионов на программу Foreign Military Financing (FMF), которая финансирует военные покупки. Из них $225 миллионов для Украины на увеличение собственного военного производства и $682 миллиона для европейских союзников, чтобы возместить их собственные поставки для Украины.

Военные эксперты ожидают новые полномасштабные наступления / контрнаступления ближе к весне. Я предполагаю, что Администрация Байдена, Пентагон и американский ВПК спешат поставить необходимое вооружение.

Однако дополнительный бюджет в этом финансовом году или новый бюджет в следующем финансовом году может оказаться в полной зависимости от трампистского крыла республиканской партии.

Дмитрий Абрамсон