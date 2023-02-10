“Славянский Сакраменто” вошел в список нелояльных Кремлю СМИ

“Славянский Сакраменто” вошел в список нелояльных российской власти СМИ. В сеть слили базу данных неугодных Кремлю СМИ, среди которых оказался наш ресурс.

“Медиазона” – СМИ, признанное в России иностранным агентом, опубликовала список нелояльных, по мнению Роскомнадзора, СМИ. Этот перечень “оппозиционных СМК” был обнаружен во взломанной “Киберпартизанами” переписке ведомства.

Медиазона опубликовала два документа: первый составлен в марте, второй – в октябре 2022 года. Как сообщает издание, “большинство позиций в них совпадает, но мартовский список длиннее (в нем 466 пунктов, тогда как в октябрьском 424″.

Роскомнадзор отдельно составляет справки на независимое СМИ с описанием истории издания, владельцев и редакторов, посещаемости и оппозиционной направленности издания — часть таких справок тоже можно найти в переписке.

Итак, “Славянский Сакраменто” (Slavic Sacramento) наряду с “Голосом Америки” и “BBC” удостоился чести попасть в оба списка за “критику федеральной власти”.

В первом мы,“зарубежный ресурс”, находимся на 34 месте. Во втором, октябрьском, списке наше издание на 29 месте.

Ранее “Славянский Сакраменто” был заблокирован на территории России по решению Генпрокуратуры РФ.