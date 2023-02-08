Достаточно ли мы заботимся о пожилых иммигрантах?

Какие уроки можно извлечь о жизни пожилых иммигрантов из трагических массовых расстрелов в Монтерей-парке и заливе Хаф-Мун-Бей? Нехарактерно, что стрелком оказался пожилой человек, т.к. Чаще стреляют молодые люди.

Настоящие причины расстрелов до сих пор ускользают от властей, но общество до сих пор не оправилось от трагедии. Это демография нашего населения, которая в значительной степени невидима — не только старейшины AAPI, но и многие старейшины-иммигранты из всех слоев общества — которые держат свои истории при себе. Невидимость усиливает их чувство изоляции, а с изоляцией приходит страх.

Гораздо чаще, чем мы думаем, пожилые люди становятся жертвами насильственных преступлений. По данным Национального совета по проблемам старения, среди этой группы высок уровень самоубийств: они составляют примерно 18% самоубийств. Хотя многие находят способы прорваться через изоляцию самостоятельно, быстрого решения нет — ни психиатрическая помощь, ни контроль над оружием. О проблеме изоляции и невидимости пожилых иммигрантов, оказавшихся в центре внимания трагедий, на еженедельном брифинге EMS 3 февраля поговорили приглашенные спикеры.

Недавние расстрелы в Калифорнии потрясли весь штат. Оба стрелка, участвовавшие в двух массовых убийствах в Монтерей-Парке и Хаф-Мун-Бей в Калифорнии, были китайцами, и ни один из них не соответствовал представлению о массовом убийце. Оба были старше 65 лет.

Хелен Зия, писательница и активистка задалась вопросом – “Удивительно ли, что в наших сообществах есть люди, пожилые, которых сделали невидимыми, к которым относятся даже не как к людям, которые чувствуют себя изолированными и да, испытывают проблемы с психическим здоровьем, как и любое другое сообщество?”

Для своей последней книги «Последняя лодка из Шанхая» Хелен Зия взяла интервью у нескольких сотен пожилых людей из Азии об их жизни — сначала в качестве беженцев, а затем иммигрантов в изгнании. “Очень многие прошли через войну, голод, гражданскую войну, тяжелые травмы, стали свидетелями ужасных, ужасных вещей,” —поделилась она. Многие никогда раньше не рассказывали свои истории даже своим взрослым детям. Когда их спросили, почему, они ответили, потому что не думали, что кто-то захочет их услышать.

“Недавние убийства вызвали воспоминания, которые многие иммигранты пытались забыть, а новости вызвали панику и страх. Это совершенно понятно,”- говорит Хелен Зия.

Рита Медина, заместитель директора по государственной политике и защите интересов Коалиции за гуманные права иммигрантов в Лос-Анджелесе (CHIRLA) спросила, имея в виду латиноамериканских и азиатских сельскохозяйственных рабочих, оказавшихся в центре внимания в Хаф-Мун-Бей: “Почему люди до сих пор работают в свои семьдесят?”

По ее словам, многие пожилые сельскохозяйственные рабочие продолжают работать «в то время, которое должно быть их золотым возрастом», потому что им приходится. «Мы говорим о большом количестве людей». По оценкам опроса американского сообщества 2019 года, в Калифорнии насчитывается около 17 000 пожилых людей без документов, которые не могут получать социальное обеспечение. По оценкам, количество незарегистрированных сельскохозяйственных рабочих составляет около половины из примерно 162 000 человек, работающих в штате.

CHIRLA известно о домашних работниках, сельскохозяйственных рабочих, уличных торговцев и строителей, которые ждали более десяти лет, чтобы изменить свой иммиграционный статус. Поскольку многие работали «под столом» или имели низкооплачиваемую работу в системе социального обеспечения, как сказала Рита Медина, пособий по программе SSI для многих будет недостаточно, чтобы поддерживать их, даже если они получат грин-карты.

“Они продолжают оставаться без документов. Некоторые из них одиноки здесь, в этой стране, и их тела физически разрушаются из-за работы, которую они выполняют. Проблемы с коленями из-за сгибания на стройке, проблемы со спиной из-за работы в качестве домашней прислуги,” — пояснила Медина.

Калифорния недавно приняла закон о здравоохранении, который обеспечит медицинское страхование всех жителей Калифорнии, независимо от их статуса. Это хорошая новость, но она начнется не раньше 2024 года.

Соучредитель организации Yellow Chair Collective Линда Юн, которая занимается психотерапией для иммигрантов азиатско-американского происхождения с учетом культурных особенностей, говорит, что психиатры игнорируют пожилых людей. Десять лет назад Линда Юн начала работать с пожилыми людьми в корейском жилом комплексе.

“Одна из задач, которые мне дали, заключалась в проведении оценок, проверок состояния здоровья каждого жителя,” — сказал Линда Юн.

Она сказала, что многие жители были пожилыми женщинами, которые жили одни, и они говорили с ней о своих травмах, обо всех проблемах, через которые они проходили, и о вещах, которые они просто никогда не делили со своими детьми.

“И многие из них заканчивают тем, что плачут, действительно делятся чем-то, а затем испытывают смущение, потому что я был таким молодым работником, что они делились чем-то таким сокровенным. Было так много скрытой травмы, изоляции и одиночества, которые я смогла увидеть,” – поделилась она.

Она часто сокрушается с коллегами, что дети и семьи получают львиную долю ресурсов, и они могли бы использовать больше — это часть стигмы незаметных пожилых людей.

Лаура Сом — китайская беженка из Камбоджи, которая приехала в Лос-Анджелес, когда ей было 10 лет, вместе с тысячами других камбоджийцев, спасавшихся от режима Пол Пота.

“В Лонг-Бич проживает самое большое камбоджийское население в стране. Многие из этих беженцев испытали крайнее насилие и травмы во время геноцида. У многих было и есть посттравматическое стрессовое расстройство, включая меня,” — сказала Лаура Сом.

По мере взросления Сом наблюдала, как психическое здоровье пожилых людей в ее сообществе ухудшалось «из-за последствий войн, крайнего насилия и пренебрежения со стороны основного сообщества. Некоторыми симптомами этих травм являются ненависть, насилие, ярость и депрессия. Мало что было сделано, чтобы оградить от этого маленьких детей,” — сказала она.

Получив степень в области биохимии, Сом основала Maye Center Камбоджа Таун в Лонг-Бич, чтобы предоставлять культурно приемлемые методы лечения психического здоровья для беженцев и иммигрантов.

По ее словам, пожилые камбоджийцы не говорят по-английски, но преодолели свой страх и организовались на благо всех. По словам Сом, трансформация травмы в активизм помогает преодолеть страх, особенно когда общественные инициативы увенчались успехом.

“И поэтому для нас мы разрушаем стигму, говоря, что пожилые люди важны,” – сказала она.

Клинический психиатр и медицинский директор Азиатско-Тихоокеанского центра консультирования и лечения (APCTC) Доктор Бретт Севилья сказал, что семьи, в которых есть кто-то с психическими заболеваниями, часто считают это постыдным и сначала пытаются сдержать проблему и оставить человека дома.

“Если они, в конце концов, обращаются к психиатру, человек часто серьезно страдает, злится из-за того, что его обвиняют в сумасшествии, а семья истощена. Лекарства могут быть отклонены или приниматься нерегулярно, так как западные лекарства считаются слишком сильными или даже причиной психических заболеваний,” – пояснил он.

Агентство Бретта Севильи преодолело эти барьеры, разместив свои офисы в азиатских анклавах, разместив персонал в местных школах, предоставив культурные услуги на родном языке клиента и связав семьи с общественными ресурсами для практической поддержки.