Массовый расстрел в Хаф-Мун Бэй: 7 погибших, 1 раненый 

Как сообщает офиса шерифа округа Сан-Матео, сегодня днем семь человек были застрелены в двух разных местах в прибрежном городке Хаф-Мун-Бэй, в котором традиционно отдыхают семьями.

Подозреваемый в стрельбе, 67-летний житель Чжао Чуньли, был взят под стражу около 5 вечера. после того, как он был обнаружен в своем автомобиле на парковке подстанции Хаф-Мун-Бэй, в его машине было обнаружено оружие.

Сообщается, что жертвами стали китайские сельскохозяйственные рабочие – четверо были найдены мертвыми около 2:22 p.m вдоль квартала 12700 по шоссе Кабрильо, вскоре после этого еще трое мертвых были обнаружены на другом месте происшествия в этом районе. Одна жертва была доставлена в Стэнфордский медицинский центр с опасными для жизни травмами.

Мотив стрельбы выясняется. По информации шерифа округа Сан-Матео, угрозы жителям нет.