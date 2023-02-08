В Калифорнии находятся лучшие места для прогулок по живописным местам

В исследовании, опубликованном сайтом ставок, Калифорния признана лучшим штатом Америки для “длинных прогулок по живописным местам”.
В этом рейтинге Золотой штат опережает Аляску, Вашингтон, Нью-Гэмпшир и Аризону, а Луизиана оказалась худшим штатом для прогулок.
Для исследования рассматривались среднесуточное количество солнечных часов, увеличение высоты, рейтинги пользователей, качество воздуха и наличие штатных и национальных парков – сочетание все этого привело Калифорнию на первое место в списке.
Десятка лучших штатов для прогулок в США выглядит так:
1.Калифорния
2.Аляска
3.Вашингтон
4.Нью-Гэмпшир
5.Аризона
6.Монтана
7.Вайоминг
8.Кентукки
9.Юта
10.Нью-Мексико