В Калифорнии находятся лучшие места для прогулок по живописным местам

В исследовании, опубликованном сайтом ставок, Калифорния признана лучшим штатом Америки для “длинных прогулок по живописным местам”.

В этом рейтинге Золотой штат опережает Аляску, Вашингтон, Нью-Гэмпшир и Аризону, а Луизиана оказалась худшим штатом для прогулок.

Для исследования рассматривались среднесуточное количество солнечных часов, увеличение высоты, рейтинги пользователей, качество воздуха и наличие штатных и национальных парков – сочетание все этого привело Калифорнию на первое место в списке.

Десятка лучших штатов для прогулок в США выглядит так:

1.Калифорния

2.Аляска

3.Вашингтон

4.Нью-Гэмпшир

5.Аризона

6.Монтана

7.Вайоминг

8.Кентукки

9.Юта

10.Нью-Мексико