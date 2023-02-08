4-5 марта музеи Сакраменто можно посетить бесплатно

В этом году более 20 музеев, расположенных в районе Большого Сакраменто, рады представить двухдневные бесплатные музейные выходные 4-5 марта.

Тем не менее, в целях предотвращения большого скопления людей требуются предварительные билеты, т.к. вместимость музеев ограничена, а доступность может варьироваться в зависимости от музея. Все гости должны предварительно зарегистрироваться для бесплатного входа, в противном случае взимается стандартная плата за вход.

Более подробную информацию о том, какие музеи будут бесплатными и другими правилами, можно найти здесь.