Сезон подачи налоговых деклараций за 2022 начнется 23 января 2023 

Согласно IRS, официальная дата начала сезона подачи налоговых деклараций 2023 года, т.е. когда IRS начнет принимать и обрабатывать декларации за 2022 год, начинается в понедельник 23 января.

Ожидается, что будет подано более 168 миллионов индивидуальных налоговых деклараций, причем подавляющее большинство из них поступит до крайнего срока уплаты налогов 18 апреля.

Исполняющий обязанности комиссара IRS Дуг О’Доннелл считает, что в этом году сезон подачи деклараций ожидается более спокойный, т.к. “мы обучили тысячи новых сотрудников отвечать на звонки и помогать людям. Несмотря на то, что после нескольких трудных лет остается много работы, мы ожидаем, что в этом налоговом сезоне люди почувствуют улучшения.”

Даты, которые нужно знать:

13 января: начинается IRS Free File

17 января: срок уплаты расчетного налога за четвертый квартал 2022 налогового года.

23 января: IRS начинает налоговый сезон 2023 года и начинает принимать и обрабатывать индивидуальные налоговые декларации за 2022 год.

27 января: День осведомленности о налоговых скидках на заработанный доход, чтобы привлечь внимание к налоговым скидкам, доступным для многих людей, включая возможность использовать доход за предыдущий год.

18 апреля (не 15 апреля): национальный срок подачи налоговой декларации за 2022 год или запроса на продление и уплату налога. Это связано с тем, что обычная дата подачи 15 апреля приходится на выходные, а на 17 апреля попадает праздник District of Columbia’s Emancipation Day holiday.

16 октября: срок подачи документов для тех, кто запросил продление для подачи налоговой декларации за 2022 год.

Подробнее с информацией можно ознакомится на сайте IRS.