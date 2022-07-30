Мы вакцинированы и ревакцинированы. Так почему же мы все еще болеем от Ковида?

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний от 22 июля, число случаев заболевания COVID-19, смертность и госпитализации в Соединенных Штатах растут.

У более 2/3 американцев положительный результат на Covid. Это может свидетельствовать о недоучете: все больше и больше людей сообщают, что их домашние тесты дают отрицательный результат, даже если у них проявляются явные симптомы Covid-19. Подвариант BA5 Omicron отвечает за 78% инфекций в США.

Является ли BA5 более заразным? Его сложнее обнаружить в наборах для домашнего тестирования? Являются ли симптомы BA5 более серьезными? Как горстке американцев удалось избежать заражения? И является ли BA2.75 следующей угрозой? На еженедельном брифинге EMS, состоявшемся 29 июля, приглашенные спикеры обсудили эти и многие другие вопросы:

• Доктор Питер Чин-Хонг, заместитель декана региональных кампусов Калифорнийского университета в Сан-Франциско, профессор медицины, специализирующийся на лечении инфекционных заболеваний.

• Доктор Бен Нойман, профессор биологии и главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения, Техасский университет A&M.

• Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины Департамента политики здравоохранения и профессор медицины Департамента инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта.

Говоря о BA5, доктор Бен Нойман, отметил, что вариант Альфа имел всего одну мутации, у вариантов Бета и Гамма было 2 мутации, Микрон пришел с 15 мутациями. Нынешняя разновидность коронавируса имеет 50% всех мутаций (20 из 40) только в одном геноме. Наша иммунная система учится распознавать эти гномы.

Исследования на животных показали, что BA5 и BA4 вызывают больше заболеваний легких у хомяков. Также, по словам доктора Нормана, исследования показали, что варианты омикрона BA5 и BA4 проникают в клетки организма по-разному, что усложняет их обмораживание. То есть вирус захватывает наш иммунитет благодаря множествам изменений. Но другие части вируса остаются неизменными, на это и реагирует иммунитет и вакцины.

Однако, по словам доктора Ноймана, факт от вакцин уходит быстрее из-за мутаций вируса.

“Вирус не быстрый, но он движется, а мы стоим неподвижно” – сказал он.

Также, говоря о вакцинах, он отметил, что важно не количество вакцин, а то, как недавно они были сделаны.

Ослабление правил по ношению масок способствовало распространению вируса убежден доктор Нойман, он рассказал о своем опыте, как он заразился в самолете, при этом никто не чихал и не кашлял на него

Доктор Нойман подчеркнул, что вирус мутирует в зависимости от реакции нашего организма, он не ставит задачу сразить как можно больше людей, но постоянные изменения – это его эволюционный путь. Кроме коронавируса нам следует опасаться сотни других вирусов, сказал он.

Доктор Питер Чин-Хонг, говоря о коронавирусе, выделил 2 теории, которые приписывают особую силу этому вирусу: генетика вируса, которая обуславливает его проникновение в клетки организма и реакцию иммунитета и поведение людей.

Рассуждая о поведении людей, доктор Питер Чин-Хонг, согласился с доводом доктора Ноймана о том, что чем дольше человек не делает прививку, тем больше вероятности заболеть. Зачастую люди не знают, что они вакцинированы, т.к. болезнь может протекать без проявления симптомов, однако в таком состоянии люди являются переносчикам вируса.

Доктор Питер Чин-Хонг призвал всех вакцинировать и ревакцинироваться, особенно пожилых людей, учитывая быстрые мутации вируса. Особенно он отметил, что официальные цифры значительно отличаются от фактических, потому что много людей делают домашние тесты на определение коронавируса, о результатах которых никуда не сообщается. Он предположил, что реальные цифры раза в 3 больше официальных.

Доктор Уильям Шаффнер подробно рассказал о домашних тестах и о том, почему они часто показывают отрицательные результаты, несмотря на то что человек может иметь явные синдромы заболевания.

Одна из причин, объясняющая это явление, помимо коронавируса у человека может быть другой респираторный вирус. Другая – в том, что домашние тесты в принципе сделаны так, что могут не реагировать на некоторые компоненты вируса, но это личное мнение доктора, неподтвержденное исследованиями, как он сказал.

Также доктор доктор Уильям Шаффнер отметил, что стало увеличиваться количество госпитализаций, что несет как финансовую нагрузку отдельно для человека, так и на систему здравоохранения в целом.

Кроме этого доктор доктор Уильям Шаффнер поделился своим опытом лечения лекарство Paxlovid – аксловид — противовирусная таблетка, которую можно принимать дома, чтобы помочь пациентам из групп высокого избежать риска заболеть настолько, что им потребуется госпитализация. Paxlovid одобрен для людей в возрасте 12 лет и старше, которые весят не менее 88 фунтов.

У лекарства много побочных эффектов, в том числе диарея. Но по словам доктора Шаффнера, ни у него, ни у его жены прием лекарства прошел хорошо. Единственное, жена стала чувствовать вкус металла в еде, который исчез через 2-3 дня и на аппетит никак не влиял. Доктор отметил, что есть такое явление как “Pax;lovid rebound”, когда вирус начинается размотаться в организме человека после прекращения приема лекарства.

“Такие случае есть, но их немного,” – сказал доктор Шаффнер. “Люди быстро выздоравливают после проявления симптомов.”

Говоря о вакцинации, доктор Шаффнер заявил, что этой осенью РНК-вакцины Moderna и Pfizer будут обновлены i будут бивалентными: в них будут антигены к первичному штамму + к штамму BA5.

Но пока у нас нет этих обновленных вакцин доктор Шаффнер призвал сделать бустер как можно скорее.

Все три доктора согласились с тем, что маски носить нужно, особенно людям с ослабленным иммунитетом, пожилым людям и т.п., однако, местные власти будут решать на местах, вводить ли маточный режим или нет.

Доктор Питер Чин-Хонг сказал, что крупнейший округ Калифорнии Лос-Анджелес серьезно задумывается над введением общего маточного режима, в то время как соседние округа и даже округа Района Залива пока не собираются этого делать.

Доктор Нойман от себя добавил, что с его точки зрения, маски и вакцины должны быть обязательными для всех, потому что они действительно работают.