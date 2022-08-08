В Equifax выдавали неверные кредитные рейтинги миллионов потребителей

В течение трех недель, с 17 марта оп 6 апреля, Equifax отправлял кредиторам ошибочные оценки, что приводило к повышению процентных ставок и отклонению заявок.

Этой весной Equifax, один из трех крупнейших кредитных бюро, отправляло кредиторам неправильные кредитные рейтинги миллионов людей, что вызвало серьезные последствия – некоторым заемщикам было отказано в кредите или они платили более высокие ставки.

По заявлению самой компании, сделанном после публикации Wall Street отчета об ошибках Equifax, проблема возникла из-за “проблемы с кодированием” при внесении изменений в один из серверов Equifax и “существовала в течение нескольких недель и привела к потенциальному просчету” кредитных рейтингов.

Также в заявлении сказано, что их “данные показывают, что менее 300 000 потребителей испытали изменение оценки на 25 баллов и более. Хотя оценка могла измениться, изменение оценки не обязательно означает, что решение потребителя о кредите было негативно затронуто.”

В заявлении Equifax не указал цифры, но, как сообщает ABC7, жилищное агентство Freddie Mac выслало в июне заявление своим клиентам, что Equifax сообщил агентству, что около 12% всех кредитных рейтингов могли быть неверными.

Также, как сообщает ABC7, Equifax отказалась комментировать CNN Business то, как люди могут узнать, оказались ли они в числе тех, чьи кредитные рейтинги были указаны неправильно, и какие средства правовой защиты они могут иметь, если им будут выданы кредиты/ипотеки по более высокой ставке или если им будет отказано в кредите.