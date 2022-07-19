Смертельная авария в штате Орегон – водитель был в состоянии алкогольного опьянения

Вечером в минувшую субботу, 16 июля 2022 г., на шоссе 226 возле 21-й мили к западу от Лайона, штат Орегон, произошла смертельная авария. Жительница города Кайзер 24-летняя Оксана Титаренко ехала в южном направлении в сером Infiniti вместе с пассажиром Михаилом Ермоленко, 30 лет.

По неизвестным причинам машина съехала на правую обочину, резко развернулась, пересекла дорогу противоположной полосы и оказалась на левой обочине. После чего машина перевернулась минимум 2 раза.

Пассажира Оксаны Титаренко выбросило из машины, он и скончался на месте.

Прибывшие службы доставили Оксану в больницу, где было установлено, что она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ее арестовали, сейчас она находится в тюрьме округа Линн.