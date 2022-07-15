Pussy Riot выступят на фестивале Outside Lands Music + Arts в Сан-Франциско

Среди артистов, которые примут участие в ночных шоу 2022 года, — певица и автор песен Фиби Бриджерс, которая сыграет акустический сет, инди-рокер Мак Демарко и российская феминистская панк-группа Pussy Riot.

Композиция “Plastic” последовало после последней политической акцией Pussy Riot 9 июня, когда группа повесила 45-футовый баннер «Матриархат сейчас» на третьем этаже Капитолия штата Техас в знак протеста против текущих посягательств на репродуктивные права в Соединенных Штатах.

В мае участница группы Мария Алехина сбежала из России, замаскировавшись под курьера доставки еды. За последний год активистку шесть раз арестовывали и заключали в тюрьму, в первую очередь из-за ее участия в антиправительственных протестах, что побудило ее к решению бежать.

Pussy Riot выступят вживую на фестивале Outside Lands Music + Arts в Сан-Франциско в августе, после чего состоится шоу в театре El Rey в Лос-Анджелесе. Группа также участвует в фестивале Rifflandia в Ванкувере и фестивале Life Is Beautiful в Лас-Вегасе в сентябре.