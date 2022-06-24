Верховный суд США упразднил конституционное право женщин на аборты

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US supreme court

Верховный суд США отменил решение историческое по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года. Таким образом, упраздняется конституционное право женщин на аборты, Сообщается, что данная процедура возможно станет незаконной в большинстве штатов.

В дальнейшем права на аборт будут определяться штатами, если Конгресс не примет соответствующего решения. Стоит отметить, что на данный момент почти половина штатов приняли или высказали намерение принять законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

Решение Верховного суда стало кульминацией многолетних усилий критиков абортов, стремящихся вернуть больше власти штатам в области регуляции искусственного вмешательства по прерыванию беременности. Решение стало возможным благодаря солидному консервативному большинству судебной коллегии из шести человек, включая трех кандидатов от Дональда Трампа.

Ранее власти штата Калифорния объявили о намерении стать своеобразной гаванью для женщин из других штатов, прибывающих сюда за услугами медицинского вмешательства.

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