Трамп впервые заявил, что наложит вето на запрет абортов, если станет президентом.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во вторник в своей соцсети Truth Social, что наложит вето на федеральный запрет абортов, если он попадет к нему на стол во время президентства, если будет выбран. Ранее он отказывался говорить, сделает ли он это.

“Все знают, что я бы ни при каких обстоятельствах не поддержал федеральный запрет абортов и, по сути, наложил бы на него вето, потому что решение должны принимать штаты, основываясь на воле своих избирателей (воле народа!),” — написал Трамп в Truth Social, когда проходили дебаты между сенатором-республиканцем Дж. Д. Вэнсом из Огайо и губернатором-демократом Миннесоты Тимом Уолцем. Они подробно обсуждали вопрос абортов во время вице-президентских дебатов во вторник.

При этом, во время президентских дебатов 10 сентября с вице-президентом Харрис, Трамп несколько раз отказывался обсуждать, наложит ли он вето на запрет абортов на национальном уровне, говоря, что это ненужный вопрос.

“Я не поддерживаю запрет абортов, но это неважно, потому что этот вопрос теперь находится в ведении штатов,” — сказал тогда Трамп на дебатах. “Мне бы этого не пришлось делать.”

В 2022 году Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда, действовавшее почти 50 лет: право на аборт на федеральном уровне было отменено, каждый штат получил право регулировать эту сферу самостоятельно, что привело к тому, что в 16 из них, среди которых Техас, Айдахо, Миссури, Теннесси и др., аборты стали почти полностью запрещены. Запрет на аборты на федеральном уровне привел к тому, что в 2023 году более 171 000 женщин выезжали из своих ограничительных штатов, чтобы сделать аборт. Согласно исследованию, федеральный запрет абортов ведет к увеличению смертности среди матерей.