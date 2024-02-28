Суд в Алабаме принял решение считать эмбрионы детьми

Верховный суд “красного штата” – Алабамы – вынес постановление 16 февраля, согласно которому эмбрионы, созданные с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), следует считать детьми. После этого несколько клиник ЭКО приостановили оказание услуг, а законодатели, врачи и пациенты выражают обеспокоенность по поводу долгосрочно перспективы этого судебного решения для здравоохранения, включая репродуктивные технологии.

Главный судья Верховного суда республиканец Том Паркер, объясняя это решение, сослался на Священное Писание. Изучив религиозные источники христианских богословов, он пришел к выводу, что “еще до рождения все человеческие существа имеют образ Бога, и их жизнь не может быть уничтожена без урона для славы Его”.

Пока непонятно, повлияет ли решение суда в Алабаме на решения в других штатах – законопроекты о правовом статусе плода инициированы более чем в десятке из них.

На ЭКО приходится около 2% беременностей в США, а эмбрионы, полученные этим путем, замораживают или уничтожают. Свежее решение Верховного суда означает, что закон о противоправной смерти несовершеннолетнего теперь распространяется и на эмбрионы, хранящиеся в лаборатории. При этом в этом судебном решении нет прямых ограничений или запрета ЭКО.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл уже заявил, что не намерен преследовать в судебном порядке поставщиков ЭКО или семьи на основании решения Верховного суда штата.

Постановление Верховного суда также разделило христиан и спровоцировало очередные споры о роли теологии в законотворчестве. Некоторые противники абортов приветствовали это решение, в то время как другие не понимают его, так как они считают эмбриона человекам, когда у него есть сердцебиение.

Решения Верховного суда Алабамы может сильно повлиять на пациентов с бесплодием, для которых ЭКО – единственный шанс стать родителями. Уже сейчас большое количество пациентов Алабамы клиник ЭКО находятся в подвешенном состоянии: они обращаются к местным законодателям, а некоторые пытаются перевести замороженные эмбрионы за пределы штата.