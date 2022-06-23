Комитет Сената США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

В случае утверждения этого решения Сенатом США Россия окажется 5-й страной в списке Госдепартамента, который включает Кубу, КНДР, Иран и Сирию, сообщает VOA.

Комитет Сената США по международным отношениям рассмотрел в среду резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. В сенатских документах этот законопроект числится как резолюция номер 623. Она была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая 2022 года, и, в качестве коспонсора со стороны демократов, резолюцию поддержал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.



В резолюции отмечается, что сейчас Госдепартамент США признает в качестве государств – спонсоров терроризма 4 страны: Кубу, КНДР, Иран и Сирию.



В качестве аргументов для признания России государством, поддерживающим терроризм, сенаторы призывают учитывать следующие факты:



– по указанию президента России Владимира Путина правительство РФ поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;



– по приказу президента Путина правительство РФ начало кампанию террора, применяя грубую силу против гражданских лиц во время Второй чеченской войны;



– действия правительства РФ против гражданских центров, таких как Грозный, столица Чечни, привели к гибели или ранению бесчисленного количества ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей;



– с 2014 года правительство РФ поддерживает сепаратистов, совершающих акты насилия против украинских мирных жителей в Донбассе;



– с момента вступления РФ в гражданскую войну в Cирии в 2015 году, Российская Федерация наносила удары по ни в чем не повинным гражданам Сирии, совершая нападения на гражданские рынки, медицинские учреждения и школы;



– правительство РФ оказывает материальную поддержку Сирии, стране, которая в настоящее время считается государством-спонсором терроризма, который использовался против сирийского народа;



– по данным Исследовательской службы Конгресса, РФ сеет террор по всему миру, через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера, в попытке «дешёвым и отрицательным образом проецировать власть»;



– группа Вагнера сотрудничает с Министерством обороны РФ для поддержки целей внешней политики Российской Федерации;



– Министерство финансов США определяет группу Вагнера как «марионеточные силы Министерства обороны России» и считает, что «деятельность группы Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, создала угрозу безопасности и подстрекает к насилию в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц»;



– в феврале 2022 года сообщалось, что более 400 российских наемников из группы Вагнера были отправлены в Киев, с приказом Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;



– 14 марта 2022 года действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против невинных гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, являются «государственным терроризмом»;



– 17 марта 2022 года президент Владимир Зеленский призвал мир признать РФ террористическим государством;



– Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу с призывом к Государственному департаменту признать РФ государством-спонсором терроризма, отметив, что «Российская Федерация на протяжении многих лет поддерживала и финансировала террористические режимы и террористические организации, в том числе являясь основным поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, и поддержке террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организации актов международного терроризма, включая отравление семьи Скрипалей в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, сбитие гражданского малайзийского авиалайнера, и другие террористические акты»;



– 27 апреля 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил перед Конгрессом, что «у меня нет никаких сомнений в том, что русские терроризируют украинский народ»;



– по указанию президента Путина РФ совершала, и продолжает совершать военные преступления, направляя и санкционируя неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей;



– Вооруженные силы РФ совершили многочисленные массовые казни невинных гражданских лиц и пытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине;



– отвечая на вопросы о признании РФ государством-спонсором терроризма, представитель Госдепартамента заявил, что «мы собираемся рассмотреть все возможные варианты — варианты, доступные нам по закону, варианты, которые будет эффективен в привлечении России к ответственности — и если инструмент доступен и эффективен, мы без колебаний воспользуемся им».



Представляя в мае этот документ, сенатор Грэм отметил, что «Путин – террорист, и путинская Россия является одной из самых разрушительных сил на планете. Путинская Россия заслуживает такого определения… Мы также даем понять российскому народу, что мы боремся с Путиным, и пока он является вашим лидером, занимаясь подобной деятельностью, вы будете изолированы на мировой арене».



Аналогичная двухпартийная резолюция, в которой предлагается признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, была внесена 12 мая в Комитет по иностранным делам Палаты представителей конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном и конгрессменом-демократом Тедом Лью.