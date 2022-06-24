Украина получила зеленый свет на вступление в Евросоюз

Европейский Союз предоставил Украине (наравне с Молдавией) статус страны-кандидата. Страны-участники надеются , что данное решение усилит позиции ЕС в геополитическом смысле.

По словам европейских политиков, кроме статуса-кандидата, Украина получит дополнительную финансовую и военную помощь от Евросоюза.

«Было бы исторически неверным решением не предоставить сегодня статус кандидата Украине и Молдове или дать четкую перспективу Грузии, – сказала представитель Парламента ЕС Роберта Метсола».

Отдельно отмечается, что Грузии и Балканам дается «дорожная карта» для достижения статуса-кандидата.

Стоит подчеркнуть, что для выполнения условий для вступления в Евросоюз Украина должна провести ряд антикоррупционных и анти-олигархических реформ.

В Киеве приветствуют данное решение Евросоюза.