3-мільоний дім на папській авеню

В той час як у Слав’янській місіонерській церкві «Віфанія» відбувається передача «духовної» влади, діти «священнослужителів» займаються продажем мільйонних будинків.

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Наприкінці минулого року представники Слав’янської місіонерської церкви «Віфанія» в Сакраменто оголосили про процес передачі «духовної» влади всередині цієї релігійної організації. Відповідно до цього рішенню, старшим пастором найбільшої російськомовної релігійної спільноти в США відтепер є служитель Іван Гаврилюк, який обійняв цю посаду замість «єпископа» Адама Бондарука, який очолював вищевказану конгрегацію протягом більше трьох десятків років.

На обряд передачі влади злетилися десятки пасторів із різних штатів Америки. Прибув також єпископ Сергій Хомич, котрий очолює Союз християн віри євангельської Америки. У залі церкви з’явився також «єпископ» похилого віку Адам Бондарук. Як повідомляв «Слав’янський Сакраменто», раніше лідер п’ятидесятників пережив COVID-19, та перебуваючи серед парафіян своєї спільноти, він виглядів, скажімо прямо, доволі недобре. В якійсь момент йому навіть довелось залишити залу богослужінь…

Розкішний мільйонний особняк на «папській» авеню

В то час, коли в скандально відомій церкві відбувалося висвячення пастора Івана Гаврилюка, «Слав’янський Сакраменто» отримав повідомлення про продаж розкішного особняка, що належав сину колишнього адміністратора церкви – пастора Миколи Фейцера. Мова йде про продаж розкішного особняка, розташованого поряд з гольфклубом на Pope Ave.

Однак спочатку трохи передісторії. Адміністратор церкви Микола Фейцер тривалий час був завідувачем господарського відділу «Віфанії», а також доволі скандальним забудовником у регіоні Сакраменто. Зокрема, декілька років тому в мерії міста Луміс йому та його сину Ніку довелось пояснювати, чому його підлеглі без відповідного дозволу місцевої адміністрації випалювали рослинність заповідної території. (Варто відзначити, що Микола Фейцер помер в жовтні 2019 р. у віці 69 років.)

У будинку, про який йдеться, площею 7,5 тис. кв. футів, 5 житлових кімнат і 9 ванних, є також басейн, будуар, та… винна кімната. На території особняка розташований невеликий виноградник, а поряд – велике поле для гольфа.

Архітектуру двоповерхового котеджу доповнюють: замкова башта, просторі балкони, розкішні каміни, гвинтові сходи, патіо, місця для відпочинку тощо.

Згідно з офіційними записами адміністрації округу Сакраменто, мільйонний особняк належить Павлу Фейцеру.

Особняк продається за $3 млн. сином єпископа Адама Бондарука – Беном Бондаруком. За версією The Sacramento Bee, ця елітна нерухомість є однією з найдорожчих у регіоні.

Численні суди, порушення і трагічний випадок на будівництві

На додаток до численним позовам, відкликам ліцензій та використанням нелегальної робочої сили, компанія Павла Фейцера Feitser Homes одного разу навіть стикнулася з трагічним випадком, який стався під час будівництва котеджу на Pope Ave, що було виставлено.

Пасторських дітей звинуватили в діловій несумлінності

Як вдалося дізнатися в Департаменті праці штату Каліфорнія, під час будівництва житлової нерухомості один із робочих впав з 3-метрових східців і отримав каліцтва. В результате цього інциденту будівельній компанії Фейцера виписали штраф у розмірі $18 тис. та зобов’язали інструктувати співробітників перед робочою зміною на предмет техніки безпеки.

Ми вже повідомляли про цивільний позов, що було подано до окружного суду Сакраменто по відношенню до Бена Бондарука і Павла Фейцера, яких американські родини звинуватили в несумлінному веденні бізнесу. Зокрема, родина Пітерсона звинуватила Бондарука в тому, що останній не повідомив покупцям про відомі йому дефекти та недоробках в нещодавно побудованому будинку, по суті, приховавши правду від позивачів. Фейцера ж звинуватили в тому, що його компанія споруджувала житло, яке не відповідало прийнятим у штаті Каліфорнія будівельним стандартам та нормам експлуатації житлових будівель.

В той час, як ріелтор Бен Бондарук відкупився від відповідальності, сплативши позивачам близько $22 тис., Фейцер продовжує судитися з Пітерсонами, відмовляючись визнавати свою вину.

Крім того, як вже повідомляв «Слав’янський Сакраменто», нещодавно рідний брат Бена, Петро Бондарук, в черговий раз відправився за грати за свої шахрайські схеми в сфері нерухомості. Йому належить провести близько 3 років за гратами в федеральній тюрмі.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com