В штате Вашингтон на 9-летнюю девочку напала пума

Нападение произошло около 11 часов утра в субботу на семейном кемпинге недалеко от Фрутленда, Департамент рыболовства и лесных пожаров Вашингтона сообщил, что пума (горный лев) была убита на месте.

Сейчас 9 -летняя Лили находится в реанимации. Ее дядя Алекс Манцевич организовал сбор для девочки и для помощи ее маме Елене Устименко, которая хочет взять отпуск, чтобы ухаживать за дочкой.

Алекс Манцевич написал, что “ее доставили по воздуху в больницу с множеством различных травм верхней части тела/лица, после нескольких часов операции она остается в отделении интенсивной терапии… Ее состояние стабилизировалось, но она все еще остается интубированной”.

Также дядя Лили указал, что она полностью осознает, что с ней произошло, может ясно говорить, ясно мыслить, двигать руками и ногами. Она разговаривает со своими мамой и папой, но впереди еще много времени для выздоровления”.