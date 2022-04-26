Блинкен: Война в Украине должна стать стратегическим поражением Кремля

Война в Украине должна стать стратегическим поражением Кремля и уроком для тех, кто хочет повторить подобную агрессию. Об этом Энтони Блинкен заявил в Сенате США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении перед Комитетом по международным отношениям Сената США отметил роль американской дипломатии в координации международной поддержки Украины.

“Наша дипломатия собирает союзников и партнеров в мире, чтобы объединиться в поддержку Украины в оборонной, экономической, гуманитарной сферах, увеличении расходов Кремля, укреплении нашей коллективной безопасности и обороны и уменьшении глобального влияния войны, включая кризис с беженцами и продовольствием”, – говорится во вступительном слове Блинкена, опубликованном перед слушаниями.

Блинкен, только что вернувшийся из Киева, заявил сенаторам, что город произвел на него “незабываемое” впечатление и отметил, что Киев возвращается к более нормальной жизни, а Украина “выиграла битву за Киев”.

Он также сообщил американским законодателям о начале процесса возвращения американских дипломатов в Украину. Сначала дипломаты вернутся во Львов, а затем будет проведена оценка того, насколько безопасно возвращаться в Киев.

В своих письменных показаниях главный американский дипломат также отметил, что Путину не удалось достичь поставленных целей в Украине: он не смог разделить украинцев, ослабить НАТО или партнерство США и ЕС или утвердить военную мощь России. “И это не только благодаря отваге и стойкости Украины. Это также благодаря эффективности американской дипломатии”, – добавил Блинкен.

Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы война России в Украине стала стратегическим поражением Кремля и мощным уроком для тех, кто хотел бы его повторить, подчеркнул чиновник.