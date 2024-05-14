Президент Украины принял в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за «важнейший пакет» помощи, принимая во вторник в Киеве государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом, который, по заявлениям американских официальных лиц, должен стать «мощным посланием заверения», в то время как украинские войска сталкиваются с усиленными атаками российских военных на востоке Украины и ожидают прибытия новых партий оружия от союзников.

Зеленский заявил Блинкену, что его визит пришелся на «трудный период на востоке нашей страны».

За последнюю неделю Россия усилила атаки на Харьковскую область.

По словам Зеленского, он обсудит с Блинкеном скорейшее получение новой американской помощи, а также укрепление системы ПВО Украины, в том числе надежды на то, что Украина сможет получить ракетные системы Patriot для защиты Харькова.

Блинкен сказал, что США, вместе с другими украинскими партнерами, полны решимости сделать так, чтобы Украина имела все необходимое для успешной борьбы с российским вторжением.

«Мы знаем, что сейчас сложное время, но мы также знаем, что в ближайшей перспективе помощь уже в пути, – сказал Блинкен. – Часть ее уже поступила, еще больше будет прибывать, и это реально изменит ситуацию в борьбе с продолжающейся российской агрессией на поле боя».

Блинкен также проведет переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также выступит с речью в Киеве.