Госдеп США одобрил продажу Украине “нестандартных” боеприпасов

Государственный департамент США одобрил продажу Украине нестандартных боеприпасов и боеприпасов времен Варшавского договора на оценочную сумму 165 миллионов долларов. Согласно требованиям американского законодательства, сообщение об этом решении вместе с обоснованием необходимости поставок было накануне направлено Конгрессу США.

“Эта предложенная продажа отвечает целям международной политики и национальной безопасности Соединенных Штатов тем, что усиливает безопасность страны-партнера, выступающей с политической стабильностью и экономическим прогрессом в Европе”, – сообщило Агентство США по оборонному сотрудничеству.

У Украины уже есть такие боеприпасы, указали в Агентстве, и потому не будет сложностей с их применением вооруженными силами.

Об этой помощи накануне глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировали президента Украины Владимира Зеленского.

Также они заявили о намерении США выделить Украине и 15 другим союзникам и партнерам в регионе помощи более чем на 713 миллионов долларов в рамках программы «Финансирование иностранных войск» (FMF). Эта помощь должна поддержать возможности Украины и переход к использованию более продвинутого оружия и систем противовоздушной защиты. Это позволит союзникам по НАТО предоставлять оружие Украине из собственных резервов, сказали в Госдепе.

Министр обороны США Остин сообщило правительству Украины, что Пентагон расширит обучение украинских военных применению определенных видов оружия.