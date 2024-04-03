Блинкен: Киев никогда не перейдет под контроль России

При этом госсекретарь США подтвердил, что «американских войск на украинской земле не будет», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность перехода Киева под контроль России, одновременно заявив, что прямое столкновение российских и западных сил не отвечает интересам США.

«Этого не будет, этого никогда не будет», – сказал Блинкен в интервью французскому телевидению, отвечая на вопрос о возможности перехода Киева под контроль Москвы.

«В начале российской агрессии в 2022 году мы допускали возможность падения Киева, – пояснил Блинкен. – Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа и поддержке, которую оказали Украине США, Франция и другие страны, желание Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты, сделать частью большой России не материализовалось и не материализуется».

При этом Блинкен повторил свое предыдущее заявление о том, что «американских войск на украинской земле не будет».

«С нашей точки зрения, это приблизит нас к прямому конфликту с Россией, чего мы хотим избежать, – сказал он. – Это не в наших интересах и не в интересах союзников».

«Для нас это вопрос национальных интересов, – продолжил Блинкен. – Прямой конфликт с Россией – не в наших интересах. Не думаю, что это в интересах кого-либо из членов НАТО. Но в то же самое время есть решимость, убежденность в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и сделать это не только в этом году, но и в последующие годы».

Главу американской дипломатии спросили, будет ли полезным возможное участие президента России Владимира Путина в следующей встрече «Большой двадцатки» в Бразилии.

«Если будет консенсус среди всех членов [двадцатки], то да, – ответил Блинкен. – В данной ситуации трудно понять, как это может быть полезно, и как может быть достигнут консенсус между членами».

«Идея никогда не заключалась в том, чтобы исключить Россию или Путина, – пояснил американский дипломат. – Именно действия, именно политика России и Путина определяют то, что происходит в отношениях России с “Большой двадцаткой”, “Большой семеркой” и миром. Так что, если политика изменится, мы ничего не можем исключить. Проблема в том, что на данный момент у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется».