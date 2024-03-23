США решительно осуждают террористическую атаку в Москве

В заявлении госсекретаря подчеркивается неизменная позиция Соединенных Штатов в оценке терроризма во всех его формах, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В субботу Госдепартамент США распространил заявление госсекретаря Энтони Блинкена в связи с терактом, произошедшим в Москве, в «Крокус Сити Холле», жертвами которого, по последним данным, стали, по меньшей мере, 133 человека.

«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашний смертоносный террористический акт в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем, кто пострадал от этого отвратительного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, который скорбит о гибели людей в результате этого ужасного события», – говорится в заявлении госсекретаря США.

Напомним, что на брифинге в пятницу координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби по горячим следам так прокомментировал сообщения о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле»:



«Мы все видели сообщения и видео из Москвы. Страшная стрельба в торговом центре. Не могу озвучить много деталей, поскольку все происходит именно тогда, когда я здесь выступаю. Мы пытаемся собрать больше информации, и я бы подождал заявлений российских властей. Распространяемые изображения ужасны, на них тяжело смотреть. И, конечно, наши мысли с жертвами этого ужасного нападения».



Посольство США в Москве вечером в пятницу выразило соболезнования российскому народу в связи с совершенной террористической атакой в Москве.

«Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с погибшими и ранеными в результате сегодняшнего нападения. Поскольку события продолжают развиваться, мы призываем граждан США в Москве избегать этого района, следовать инструкциям местных сотрудников службы безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ».



Посольство также рекомендовало гражданам США, находящимся в Москве, избегать района, где случилось нападение, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ.

В свою очередь в пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдрианн Уотсон отметила: «Ранее в этом месяце правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве – потенциально нацеленной на большие скопления людей, включая концерты, – что побудило Госдепартамент выпустить публичное предупреждение американцам в России. Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой “обязанности предупреждать”».

Как сообщал в пятницу американский телеканал CBS News, ссылаясь на официального представителя США, у Вашингтона есть разведданные, подтверждающие заявления «Исламского государства» об ответственности за теракт, и что нет причин сомневаться в этих утверждениях. Американский чиновник также подтвердил, что США ранее предоставили России разведданные о потенциальном нападении.