Госсекретарь США и глава Пентагона встретились в Киеве с Зеленским

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили в воскресенье Киев с целью продемонстрировать поддержку Украины США и обсудить новый пакет помощи в размере $713 млн правительству Зеленского и региону, пострадавшему от военного конфликта.

“Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для украинского государства момент очень ценен и важен. Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь!” – сообщил Зеленский.

Помимо прочего, представители американских военно-политических кругов высоко отзываются о военно-тактических успехах украинских вооруженных сил.

Отдельно отмечается, что визит главы Пентагона и госсекретаря в Киев оставались в тайне для прессы и общественности до тех пор, как официальные представители правительства США покинули территорию Украины.

США считают, что Украина может выиграть войну против России при «правильном оборудовании и правильной поддержке», заявил в понедельник журналистам министр обороны Ллойд Остин, находясь в неизвестном месте в Польше недалеко от украинской границы. Об этом сообщает CNN.

Как сообщили американские представители, дипломаты США вскоре возвратятся в Киев. Кроме того, сегодня стало известно о назначении нового посла США в Украине. Им может стать Бриджет Бринк, которая возглавляет посольство США в Словакии.

Между тем, сообщается о серии авиаударов со стороны российских вооруженных сил по Одессе.