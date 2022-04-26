Германия объявила о поставках Украины “Гепардов”

Представители более 40 стран принимают участие в заседании по обороне Украины, организованном США в Германии на базе Рамштайн. Среди участников – чиновники стран НАТО и партнеров, также в заседании принимают генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников.

Во время заседания министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине противовоздушные танки “Гепард”, сообщило представительство Германии в ЕС. “Наша сила в НАТО и ЕС – это наше единство”, – говорится в сообщении учреждения.

На заседании Остин обсуждает с международными партнерами “потребности Украины на ближайшее время, а также обеспечение уважения и развития суверенитета и безопасности Украины на долгосрочную перспективу”, заявил спикер Пентагона Джон Кирби на прошлой неделе. Среди тем – ход военных действий и новое российское нападение на востоке Украины, развитие военно-промышленного комплекса, а также более долгосрочный взгляд на развитие обороны Украины.