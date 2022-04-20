Home Видео Леон Вайнстайн: Пока мы следили за Украиной… ВидеоВойнаМнениеСтатьиНовостиТехнологииЭксклюзив Леон Вайнстайн: Пока мы следили за Украиной… Apr 20, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Лавров: Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия в Украине Зеленский передал представительству ЕС анкету для вступления Украины в Европейский союз Канада отправит в Украину крупнокалиберную артиллерию Украинский Нафтогаз продолжает транзит российского газа в Европу Роман Абрамович владел долей в компании, которая выиграла контракты правительства США Маск атакует Твиттер… Дурам атакует демократов… Аббот и Де Сантис ломают идеологию администрации Байдена…