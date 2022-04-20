Home Видео Как россияне относятся к войне в Украине? ВидеоВойнаИнтервьюНовостиПолитикаСтатьиЭксклюзив Как россияне относятся к войне в Украине? Apr 20, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Российская журналистка раскаивается в пропаганде на ВГТРК “Роковая ошибка, которую совершил Путин, приведет к концу этого режима” Возможная ли третья мировая война? Журналисты под прицелом — война с информацией Война в Украине глазами русскоязычного американца Редактор портала “Русская Калифорния” Виталий Атаев-Трошин о своей работе с Владимиром Жириновским и сегодняшних умонастроениях в России