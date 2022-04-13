Спортсменам из России и Беларуси запрещено участвовать в Бостонском марафоне

Однако запрет не коснется представителей этих стран, которые не проживают в России и Беларуси, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Российских и белорусских спортсменов не допустят до участия в Бостонском марафоне 2022 года.

Об этом решении сообщается на сайте мероприятия.

Запрет не коснется представителей этих стран, которые не проживают в России и Беларуси. Такие атлеты смогут выступить в марафоне под нейтральным флагом.

«Как многие люди из разных странах, мы возмущены и приведены в ужас сообщениями о том, что происходит в Украине, – заявл Том Грилк, президент Бостонской атлетической ассоциации, которая организует марафон. – Мы считаем, что бег – это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделкать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины».

В заявлении также говорится, что ассоциация не будет признавать флаги России и Беларуси до тех пор, пока пересмотр этого вопроса не станет возможным.

Бостонский марафон проводится с 1897 года. В ближайшем забеге, который состоится 18 апреля, примут участие около 30 тысяч спортсменов.