США готовы рассмотреть возможность поставок Украине оружия большей дальности

Однако заместитель министра обороны предостерегла от попыток забегать вперед, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

“Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции”, – заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

Однако она предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила подробностей о типе вооружений.

“Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в предстоящие дни”, – сказала Хикс.

В этой связи заместителю министра был задан вопрос, означают ли ее высказывания, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем те, которые передавались до настоящего времени.

“Ответ – да”, – подчеркнула Хикс.

Кроме того, она подтвердила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.

“Знаем, что разведывательная поддержка, которую мы оказываем, является жизненно важной. Украинцы тоже ясно давали это понять публично. Мы продолжим делать это”, – отметила Хикс.

Хикс также пояснила, что США будут продолжать поставки Украине боеприпасов.