Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил выступление российского саксофониста Игоря Бутмана из-за поддержки музыкантом политики президента Путина и “агрессии против Украины”. Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную прессу, концерт Бутмана исчез из календаря джазовой площадки RegattaBar после того, как было опубликовано письмо группы Arts Against Aggression.

По информации информагентства, в письме активистов “содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана”. В частности, сообщается, что артист “состоит в Высшем Совете партии “Единая Россия”, участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в джазовом концерте в Крыму.

В своём письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около столетия является символом мира и свободы, не должен использоваться для обеления репрессивного режима, оправдания аннексий и войн.

Ранее Arts Against Aggression удалось добиться отмены показа российского фильма о Второй мировой войне “Т-34” в одном из кинотеатров Бостона.

По информации Википедии, Игорь Бутман Народным артистов РФ и членом партии «Единая Россия», а также членом Высшего совета «Единой России». Бутман является гражданином РФ и США.