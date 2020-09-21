В Бостоне появился билборд в защиту свободной Беларуси

Белорусы Бостона разместили изображение исторической белорусской геральдики на билборде города. Как сообщается в соцсетях, билборды можно увидеть в пяти точках на магистралях I-93, I-90 и 1А.

Фото: YouTube

Как видно на видео, опубликованном Телеграм-каналом НЕХТА, на огромном билборде красуется надпись #FREEBELARUS. Цель данной акции – увеличить узнаваемость ситуации в Беларуси среди местного населения.

Аналогичная инициатива появилась в Сакраменто, где одна из местных активисток Юлия Сакович собирает сторонников для похожего проекта.

“Дорогие! Поступило предложение поддержать эту инициативу и разместить такой билборд в нашем Сакраменто. Ищем сейчас хорошее место на хайвее. Кто готов поучаствовать материально в этом проекте, пишите (можете в личку)! Вместе – мы сила!!!” – в Фейсбуке написала Юлия.