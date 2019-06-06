Недавно организация Super Happy Fun America подала заявку на подъем флага «гетеросексуальной гордости» у здания бостонской городской администрации. Бостон был выбран для этой новой кампании по защите гражданских прав за свое историческое значение и репутацию прогрессивного города, говорится на сайте общественной организации.

“К сожалению, администрация мэра Марти Уолша оказалась не готовой к переменам и отклонила наш запрос, – сообщил президент представитель организации в блоге Super Happy Fun America. – Мы разочарованы тем, что администрация Уолша выбрала ненависть и дискриминацию. Однако мы понимаем, что определенные сегменты общества, такие как муниципальное правительство, могут с осторожностью относиться к прогрессу. Поэтому мы решили запустить кампанию, рассказывающую публике, политикам и государственным служащим о гетеросексуальном сообществе и уникальных проблемах, стоящих перед нами”.

Активисты решили, что парад будет лучшем способом продвижения сообщества города и его многогранной истории, культуры и идентичности.

“Мы ожидаем, что городские власти в конце концов примут толерантность и инклюзивность. Но сейчас необходимо напомнить администрации, что закон обязывает ее относиться к гетеросексуальным людям так же, как и к людям остальных сексуальных ориентаций. Хотя Бостонский парад гордости каждый год устраивает недельное празднование для ЛГБТК-сообщества, нам будет достаточно одного дня, поскольку наше движение пока находится на ранних стадиях развития”, – высказываются инициаторы “гетеросексуального прайда”.

Стоит отметить, что закон штата Массачусетс запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в общественных местах.

Super Happy Fun America в Бостоне выступает от имени гетеросексуального сообщества, чтобы развивать уважение, инклюзивность, равенство, многообразие, единство, солидарность, достоинство, толерантность и взаимодействие с людьми всех социальных групп. Общество призывает всех независимо от их сексуальной ориентации принять многогранную историю, культуру и идентичность нашего сообщества.

«Гетеросексуалы являются угнетенным меньшинством. Мы будем повсеместно бороться за право гетеросексуалов гордиться собой, не боясь осуждения и ненависти. Придет день, когда гетеросексуалы наконец будут приняты как равные среди всех остальных сексуальных ориентаций» – Джон Хьюго, президент Super Happy Fun America.

Розово-голубой флаг, которые представляет сообщество, является неотъемлемой частью нового движения.