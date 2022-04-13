Президент ФРГ: «Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно»

Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на брифинге в Варшаве, пишет Служба новостей «Голоса Америки».
Германия не сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией пока во главе государства находится Владимир Путин.
С таким заявлением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве.
По его мнению, европейская реакция на вооруженное вторжение России в Украину будет продолжаться еще в течение долгого времени.
“Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу”, – сказал Штайнмайер.
Он также добавил, что на данный момент ясно одно: «Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно».
Президент Германии призвал задокументировать и расследовать действия российских военных в Украине.