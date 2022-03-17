В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский военный

Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следователи устанавливают обстоятельства смерти Эмиля Чечко, сообщает беларусское ведомство в Телеграм.

“Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия”, – сообщают правоохранительные органы Беларуси.

Следственным комитетом РБ рассматриваются все возможные версии произошедшего, “в том числе насильственный характер смерти”.

25-летний Чечко, по словам белорусских пограничников, пересек границу 16 декабря 2021 года на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее подразделения были переброшены для охраны участка границы с Беларусью на период миграционного кризиса из-за наплыва беженцев и действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши, напоминает Настоящее время.