Беларуская диаспора поддерживает борьбу украинского народа

Выступление Семёна Шарецкого в Сан-Франциско

Уважаемые дамы и господа!

Символично, что мы собрались сегодня опять здесь, в этом городе, названном в честь Франциска Ассизского, положившего начало новому монашеству: вместо монахов-отшельников, ставших монахами в мире, чтобы призывать людей к миру и покаянию. И это сегодня очень актуально.

Мы собрались здесь, чтобы выразить своё сочувствие и поддержку народу Украины, сражающемуся за свободу и независимость своей Родины, народу, для которого пришедшая на его землю война стала личной войной для каждого человека, обороняющего свой дом, свою семью, а значит – Отечественной войной украинского народа против супостата, посягнувшего на вашу независимость.

Мы собрались здесь и для того, чтобы заклеймить позором тех, кто, подобно в своё время гуннам и татаро-монголам, вероломно ворвался на украинскую землю, неся смерть и страдания миролюбивому и трудолюбивому украинскому народу. Даже трудно поверить, что хотя идут вражеские орды всё с того же Востока, что гунны и монголы, но они идут с соседней России, правитель которой, к этому времени уже обезумевший от долголетнего пребывания во власти, русских и украинцев считает одним народом.

Поэтому я хотел бы отметить и подчеркнуть, что мы, беларусы, отличаем Россию великих мыслителей: Александра Радищева и Александра Герцена, Петра Чаадаева и Николая Бердяева; всемирно известных учёных: Дмитрия Менделеева и Николая Кондратьева; а также Сергия Радонежского, который, по выражению священника Павла Флоренского, является “ангелом-хранителем России”, и Патриарха Московского и всея Руси Тихона, ставшего жертвой варварства большевистского режима; прославившихся своим мужеством и бесстрашием: Дмитрия Карбышева и Юрия Гагарина; известных правозащитников Андрея Сахарова и Сергея Ковалёва. Мы признаём величие этой России, уважаем талантливость и доброту её народа.

Но, к сожалению, есть и другая Россия, Россия царствующих деспотов: Ивана Грозного и Николая I; душителей свободы других народов, генералов: Ивана Паскевича и Михаила Муравьёва, нынешнего Президента Владимира Путина и нынешнего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Эту Россию мы клеймим позором и проклинаем её. Я не так давно обращался к Патриарху и просил стать Его на сторону истины, попробовать остановить от безумия тех преступников, которых он недавно причащал. Но, как и следовало ожидать, он не откликнулся на этот призыв.

Зато среди десятков откликнувшихся есть: Ирина, которая написала: “Тот, к кому Вы обращаетесь, давно не служит Богу, он его предал”; Алексей: “Благодаря этим патриархам, я уже атеист с 2020 года”.

Я, кстати, слушал проповедь Патриарха, с которой он выступал в среду, и подумал: Как же так? Вы, Ваше Святейшество, даже не выразили никаких сочувствий родителям погибших детей, уже не говоря о других погибших от бомб и ракет Российской Федерации, я повторяю, сброшенных и пущенных по приказу того, кого Вы не так давно причащали. А Вы говорите о каком-то дьяволе, который обманывает народ. Если и есть дьявол на свете, то он поселился именно в Вас , поэтому Вы, вместе с Соловьёвым и Скабеевой, расчеловечиваете людей, подготавливая почву для Сатаны-Путина, восхвалявшего в 2014 году, в присутствии равинов, талант Геббельса, а сегодня уничтожающего невинных людей из-за своих амбиций – стать императором Великой Русской империи, присоединив к Российской Федерации Украину и Беларусь. О какой общей купели Вы говорите?

Неужели Вы не понимаете, что украинцы и русские, как нации, формировались в разных государствах? Или Вы всё это понимаете, но, поскольку уже служите не Богу, а дьяволу, то продолжаете, вместе со своим покровителем Путиным, оболванивать русский народ, в том числе и пугая его приближением НАТО? Вы можете назвать хотя бы пядь чужой земли, которую бы, подобно Путинской России, захватила одна из стран НАТО?

Да и вообще, по какому праву Путин может диктовать правила поведения украинскому народу, проживающему в своей суверенной, причём, в отличие от России, демократической стране? Господин Путин, кто Вам дал такое право – ставить вопрос о смене в другом государстве избранного народом Президента и назначенное законно избранным парламентом правительство? И каких Вы нацистов ищете и уничтожаете своими бомбами и ракетами в Харькове и Мариуполе, где проживает русскоязычное население, в абсолютном своём большинстве? Вы же ещё не так давно эти регионы называли Новороссией и полагали, что там будут встречать ваши войска с цветами?

Дорогие украинские друзья, мы, беларусы, в абсолютном своём большинстве, в эти трудные минуты для вас с вами! Мы клеймим позором и осуждаем узурпатора власти в нашей республике за его участие в войне с близким нам украинским народом, и просим у вас прощения за то, что часть жителей Беларуси всё ещё продолжает поддерживать этого негодяя, заявлявшего в ноябре 1995 года о своей приверженности к гитлеровским порядкам.

Свидетельством участия беларусов в борьбе против этих двух новоявленных “Фюреров” и их окружения является пребывание в Украине Вадима Прокопьева и организуемый им отряд, а также многочисленные митинги беларусов в разных городах и странах в поддержку вашей законной и справедливой борьбы! Слава Украине! Жыве Беларусь!