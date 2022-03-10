Американский журналист стал свидетелем гибели матери двоих детей в Украине

Фотограф New York Times Линси Аддарио стала свидетелем, как Татьяна Перебейнис и двое ее детей были убиты российскими минометами (ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об этом трагическом событии).

По словам фотожурналистки, она не могла поверить своим глазам, когда российские солдаты открыли огонь по гражданской колонне в Ирпене. Линси Аддарио сделала душераздирающую фотографию погибших Татьяны и ее детей.

Журналистка сообщила MSNBC, что в воскресенье она поехала в Ирпень, чтобы сфотографировать эвакуацию мирных жителей. Вскоре после того, как она туда приехала, началась стрельба из минометов.

“Мы приехали в место, которое, как мне казалось, было безопасным, потому что это был маршрут эвакуации гражданского населения. Это был известный путь, по которому шли мирные жители. Вскоре после того, как я туда приехала, начали стрелять из минометов. Они начали [стрелять] в 200 метрах от нашей позиции, а потом буквально (приземлились) на тропу, по которой шли мирные жители. Я смотрела на это в режиме реального времени,” — рассказала Линси Аддарио.

“Президент Путин никак не может сказать, что целью являются только военные цели, потому что это не соответствует действительности,” — сказала журналистка.

По данным ООН, с начала российского вторжения Украину покинули 2 миллиона человек.